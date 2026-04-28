「タント」よりも上級モデルになりそうな「ハイブリッドモデル」限られたボディサイズに、660ccの排気量という制約がありながらも、各メーカーの開発努力によって、未だにさまざまな魅力的なモデルがリリースされている軽自動車。そんな軽自動車にはまだまだ可能性があると思わせてくれたのが、2025年10月に開催された「ジャパンモビリティショー2025」のダイハツブースに展示された「K-VISION（Kビジョン）」です。Kビジ