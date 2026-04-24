Image: Amazon 暑い季節が近くなってくるとG-SHOCKが気になってきます。防水性や耐汗性が高いので、水辺で遊ぶときも安心して使える点はもちろん、耐衝撃構造なので野外のアクティヴィティで多少荒っぽく使ってもヘタレません。夏時計としてはやっぱり最適なのです。視認性良好、ソーラー充電、時刻合わせ不要 Image: Amazon