タカラトミーより、ダイキャスト製ミニカー「トミカ」がライフスタイルブランド「CONVERSE（コンバース）」と初コラボレーションした「DREAM TOMICA CONVERSE ALL STAR COLLECTION VOL.1（ドリームトミカ コンバース オールスター コレクション）」が、2026年6月20日（土）から全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、専門店「トミカ・プラレールショップ」、CONVERSE 直営店（5店舗）、オンラインストア、タカラトミー公