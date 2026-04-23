プロ野球・横浜DeNAベイスターズの元監督で、選手としても活躍したアレックス・ラミレスの妻・美保さんが21日、オフィシャルブログを更新。新生活の疲れを考慮し、家族で“早寝習慣”を徹底していることを明かした。 美保さんは、ラミレス氏と2015年４月に結婚。ダウン症であることを公表している10歳の長男・剣持（けんじ）くん、８歳の次男・寿凛（じゅり）くん、６歳の長女・莉明（りあ）ちゃん、３歳の三男・杏気（あんげ）く