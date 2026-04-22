春を味わう、そら豆のやさしさ、ふわり！ごちとん「海老しんじょとそら豆のすり流し豚汁」
アークランドサービスホールディングス株式会社の子会社、「東京たらこスパゲティ」などを運営するフィルドテーブル株式会社は、豚汁定食専門店「ごちとん」にて期間限定メニュー「海老しんじょとそら豆のすり流し豚汁定食」を開始した。
■そら豆のやさしさ、ふわり。海老しんじょがほんのり香る、春のやさしいごちそう豚汁。
ふんわりと仕上げた海老しんじょと、旬のそら豆をなめらかにすり流した春限定のごちそう豚汁。やさしい甘みと上品な旨みが溶け合い、豚汁のコクに軽やかな季節感を添える。ひと口ごとに広がる海老の香りと、そら豆のほのかな青みが春の訪れを感じさせる一杯だ。
〇海老しんじょとそら豆のすり流し豚汁定食 990円(税込1,089円)
〇西京味噌漬け豚丼 +360円(税込396円)
※定食のご飯を+360円で西京味噌漬け豚丼に変更できる
〇その他メニュー
■豚汁定食専門店「ごちとん」
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〇西京味噌漬け豚丼 +360円(税込396円)
※定食のご飯を+360円で西京味噌漬け豚丼に変更できる
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