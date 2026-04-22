コメの販売価格が9週連続で値下がりしています。消費者からは安堵の声が聞かれる一方、気をもんでいるのは生産者たちです。広島市内のスーパーです。■宮脇 靖知 キャスター「お米売り場のコーナーです。1～2年の中でも種類も多くなって、棚も充実しているように感じられます。」この店では5キロのコメが30種類以上並びます。価格は4000円台のものが中心です。■客「今は4000円いくらだ