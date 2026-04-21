国民民主党の玉木雄一郎代表が2026年4月21日に行った会見で、3月16日に起きた沖縄県・辺野古沖の転覆事故で同志社国際高校（京都府）2年の武石知華さん（17）が亡くなった事故をめぐり、船の運航団体への疑問を呈した。「直接の謝罪、面会可否の問い合わせ......何ひとつありませんでした」この事故では、同志社国際高校の生徒ら21人が乗った2隻のうち、「不屈」が転覆した後、助けに向かった「平和丸」も転覆した。不屈の男性船長