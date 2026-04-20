DIRECT COOL ProPLUS 水路式（左）とMizu fit（右） 株式会社山善は、背中を面で冷やす方式の冷却服として、「DIRECT COOL ProPLUS 水路式」および「Mizu fit」を5月中旬に発売する。 DIRECT COOL ProPLUS 水路式（DC-SY2） DIRECT COOL ProPLUS 水路式は、冷凍パックで冷やした水を電動ポンプで循環させて背中、胸部、脇腹部分を冷却できる水冷服。 水冷服内を水路式構造とすることで背中の広い面積を効率よく冷却で