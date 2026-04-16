居酒屋にスナック、バーラウンジなど、お酒を楽しむ場は現代において多種多様な広がりを見せている。今や人間にとって身近な空間となった"酒場"は、どのような経緯で生まれたのだろうか。そんな疑問へのヒントを得るきっかけになるのが、今回紹介する書籍『酒場の文化史』（講談社）だ。本書の著者は、受賞歴もある文筆家の海野 弘氏。早稲田大学文学部ロシア文学科を卒業していて、これまでアール・ヌーヴォーやアール・デコ