記事ポイントEX Gravityが無重力の暮らしをテーマにした思考実験型展示を2026年7月21日に開催します。宇宙での結婚式や文化、ペットとの暮らしなどを通じて新しい生活の発想に触れられます。トークセッションや交流の場が用意され、宇宙とデザインの視点を身近に考えられます。 EX Gravityは、重力を前提にしてきた暮らしを見つめ直す展示イベント「重力の異なる暮らしをデザインする展」を2026年7月21日に開催します。「重力