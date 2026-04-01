宇宙生活を想像する思考体験！ EX Gravity「重力の異なる暮らしをデザインする展」

記事ポイント EX Gravityが無重力の暮らしをテーマにした思考実験型展示を2026年7月21日に開催します。宇宙での結婚式や文化、ペットとの暮らしなどを通じて新しい生活の発想に触れられます。トークセッションや交流の場が用意され、宇宙とデザインの視点を身近に考えられます。 EX Gravityが無重力の暮らしをテーマにした思考実験型展示を2026年7月21日に開催します。宇宙での結婚式や文化、ペットとの暮らしなどを通じて新しい生活の発想に触れられます。トークセッションや交流の場が用意され、宇宙とデザインの視点を身近に考えられます。

EX Gravityは、重力を前提にしてきた暮らしを見つめ直す展示イベント「重力の異なる暮らしをデザインする展」を2026年7月21日に開催します。

「重力の異なる暮らしをデザインする展」は、宇宙で人が暮らす未来をヒントに、文化やライフスタイルの新しい可能性を体感できるイベントです。

EX Gravity「重力の異なる暮らしをデザインする展」

イベント名：重力の異なる暮らしをデザインする展日時：2026年7月21日(火)13:00-19:00予定会場：都内イベント会場予定主催：慶應義塾大学大学院 SDM研究科 白坂研究室運営：一般社団法人EX Gravity

「重力の異なる暮らしをデザインする展」は、普段は意識しにくい重力の制約を外し、暮らしや文化がどう変わるのかを考える展示です。

「重力の異なる暮らしをデザインする展」は、宇宙を特別な場所ではなく人が暮らす場所として捉え、日常の当たり前を新しい視点で見直すきっかけを届けます。

SPACE WEDDING ARCHITECTUREと文化の再設計展示

展示予定：SPACE WEDDING ARCHITECTURE展示予定：重力にしばられない文化のデザイン内容：宇宙空間での結婚式の建築・体験設計、ヘアスタイルやあいさつの再設計に関する思考実験

SPACE WEDDING ARCHITECTUREは、宇宙空間での結婚式を想定しながら、建築と体験の両面から新しい祝福の形を提案します。

重力にしばられない文化のデザインは、ヘアスタイルやあいさつなど身近な文化を題材に、無重力だからこそ生まれる表現を考えられます。

宇宙で猫と暮らす方法とトークセッション

展示予定：宇宙で猫と暮らす方法内容：無重力環境でのペットとの共生をテーマにした映像・ゲーム作品当日企画：宇宙産業やデザイン分野の専門家によるトークセッション予定当日企画：来場者同士の交流の場を用意

宇宙で猫と暮らす方法は、無重力環境でペットと一緒に暮らす未来を映像やゲーム作品として楽しめます。

トークセッションと交流の場は、展示を見るだけでなく、宇宙と暮らしの関係を来場者同士で語り合える時間をつくります。

EX Gravity

名称：一般社団法人EX Gravity代表：理事長 白坂 成功所在地：東京都中央区築地5-3-3

EX Gravityは、宇宙環境での生活体験の質向上を目指して活動する団体です。

EX Gravityは、人間中心設計と体験デザインの視点から、宇宙での新しい文化や価値づくりに取り組んでいます。

「重力の異なる暮らしをデザインする展」は、宇宙を遠い存在ではなく身近な暮らしの延長として考えたい人に向くイベントです。

「重力の異なる暮らしをデザインする展」は、デザインや文化、未来の生活に興味がある人に新しい発想の入口を届けます。

「重力の異なる暮らしをデザインする展」は、展示と対話を通じてこれからの暮らし方を想像する時間を楽しめます。

「重力の異なる暮らしをデザインする展」の紹介でした。

よくある質問

Q. 重力の異なる暮らしをデザインする展はいつ開催されますか？

A. 重力の異なる暮らしをデザインする展は、2026年7月21日(火)13:00から19:00まで開催予定です。

Q. 重力の異なる暮らしをデザインする展では何を見られますか？

A. 重力の異なる暮らしをデザインする展では、宇宙空間での結婚式の設計、無重力下の文化の再設計、宇宙で猫と暮らす方法をテーマにした展示などを見られます。

Q. 重力の異なる暮らしをデザインする展では展示以外の企画もありますか？

A. 重力の異なる暮らしをデザインする展では、宇宙産業やデザイン分野の専門家によるトークセッションや来場者同士の交流の場も予定されています。

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