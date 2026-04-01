北中米W杯欧州予選プレイオフ、イタリア代表とボスニア・ヘルツェゴビナの試合は120分を終えて1-1、PK戦までもつれる激闘となった。モイーズ・キーンのゴールで先制したイタリアだったが、42分にアレッサンドロ・バストーニが一発退場に。79分にハリス・タバコビッチの同点弾を浴びて試合は延長戦に。ボスニア・ヘルツェゴビナはエースのFWエディン・ジェコが負傷するなか延長でも決着がつかず、PK戦に突入する。ボスニア・ヘルツ