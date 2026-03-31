北海道旅行は広大なエリアを移動するため、訪れる地域によって総費用が大きく変わります。特に、旭川・函館・富良野などは距離やアクセス手段が異なり、交通費や宿泊費に差が出やすい点が特徴です。 本記事では、北海道旅行3泊4日を想定し、エリア別に交通費・宿泊費・食事代を積み上げて総費用を比較します。旅行先選びの参考として、費用感の違いを把握しておきましょう。 北海道旅行は訪問エリアによってコストが