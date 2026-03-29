新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、“学園黙示録”最新作『ようこそ実力至上主義の教室へ ４th season ２年生編１学期』を４月１日（水）から毎週水曜日夜10時より地上波先行・WEB最速配信。また新シーズンの開幕を記念した過去シリーズの全話無料一挙放送も実施する。 『ようこそ実力至上主義の教室へ』は、累計発行部数1080万部を突破した衣笠彰梧による人気ライトノベルが原作。優秀な者だけが好待遇を受けられる徹底