人気学園黙示録最新作、ABEMAで地上波先行・WEB最速配信
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、“学園黙示録”最新作『ようこそ実力至上主義の教室へ ４th season ２年生編１学期』を４月１日（水）から毎週水曜日夜10時より地上波先行・WEB最速配信。また新シーズンの開幕を記念した過去シリーズの全話無料一挙放送も実施する。
『ようこそ実力至上主義の教室へ』は、累計発行部数1080万部を突破した衣笠彰梧による人気ライトノベルが原作。優秀な者だけが好待遇を受けられる徹底した実力至上主義を掲げる進学校「東京都高度育成高等学校」を舞台に、問題児揃いの底辺クラス・１年Dクラスに配属された主人公・綾小路清隆が最上位クラスのAクラスを目指すクラスメイト・堀北鈴音らとともに学校社会の中での熾烈な競争と駆け引きを繰り広げるストーリー。高校生たちによる緻密な心理戦や頭脳戦が人気を集め、2017年に初めてアニメ化を果たし、これまで「３rd season」までが放送。2026年４月より放送を開始する「４th season」では、新２年生に進級した綾小路たちの新たな戦いが描かれる予定で続編への期待が高まっている。
このたび「ABEMA」にて、『ようこそ実力至上主義の教室へ ４th season ２年生編１学期』の地上波先行・WEB最速配信が決定。４月１日（水）から毎週水曜日夜10時より、地上波先行で無料放送するほか、放送翌日夜10時より最新話を２週間無料で楽しめる。なお初回は、第１話から第４話までを一挙放送する。
また「４th season」の放送開始に先駆け、３月31日（火）夜９時より、『ようこそ実力至上主義の教室へ』「１st season」から「３rd season」までの全話無料一挙放送も決定。放送後１週間、全話無料で楽しめる。
(C)衣笠彰梧・KADOKAWA刊／ようこそ実力至上主義の教室へ製作委員会
(C)衣笠彰梧・KADOKAWA刊／ようこそ実力至上主義の教室へ2製作委員会
(C)衣笠彰梧・KADOKAWA刊／ようこそ実力至上主義の教室へ3製作委員会
(C)衣笠彰梧・KADOKAWA刊／ようこそ実力至上主義の教室へ4製作委員会
『ようこそ実力至上主義の教室へ』は、累計発行部数1080万部を突破した衣笠彰梧による人気ライトノベルが原作。優秀な者だけが好待遇を受けられる徹底した実力至上主義を掲げる進学校「東京都高度育成高等学校」を舞台に、問題児揃いの底辺クラス・１年Dクラスに配属された主人公・綾小路清隆が最上位クラスのAクラスを目指すクラスメイト・堀北鈴音らとともに学校社会の中での熾烈な競争と駆け引きを繰り広げるストーリー。高校生たちによる緻密な心理戦や頭脳戦が人気を集め、2017年に初めてアニメ化を果たし、これまで「３rd season」までが放送。2026年４月より放送を開始する「４th season」では、新２年生に進級した綾小路たちの新たな戦いが描かれる予定で続編への期待が高まっている。
また「４th season」の放送開始に先駆け、３月31日（火）夜９時より、『ようこそ実力至上主義の教室へ』「１st season」から「３rd season」までの全話無料一挙放送も決定。放送後１週間、全話無料で楽しめる。
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