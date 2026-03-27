ロハスは腕時計のプレゼントに「一生大切にします」ドジャースの大谷翔平投手は26日（日本時間27日）、本拠地でのダイヤモンドバックスとの開幕戦を前に、チームメートへ粋なプレゼントを贈った。ロッカーに用意された特別なギフトバッグに対し、ベテランのミゲル・ロハス内野手も「フィールド外でも素晴らしい人間です」と感謝を語っている。開幕戦の直前、地元紙「オレンジカウンティ・レジスター」のビル・プランケット記者