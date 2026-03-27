ロハスは腕時計のプレゼントに「一生大切にします」

ドジャースの大谷翔平投手は26日（日本時間27日）、本拠地でのダイヤモンドバックスとの開幕戦を前に、チームメートへ粋なプレゼントを贈った。ロッカーに用意された特別なギフトバッグに対し、ベテランのミゲル・ロハス内野手も「フィールド外でも素晴らしい人間です」と感謝を語っている。

開幕戦の直前、地元紙「オレンジカウンティ・レジスター」のビル・プランケット記者が自身のX（旧ツイッター）で「各選手のロッカーには、ショウヘイ・オオタニからのギフトバッグが用意されていた」と伝えた。中には「セイコー」の腕時計とボトルが入っており、「ハッピー・オープニングデー、3連覇（スリーピート）を！」というメッセージが添えられていたという。

粋な贈り物を受け取ったロハスは報道陣の取材に応じ、感謝の思いを口にした。「本当に素晴らしい時計をくれました。彼は自分のプラットフォームをチームメートのために使ってくれる、フィールド外でも素晴らしい人間です」と大絶賛した。

「『世界最高のプレーヤーが2026年の開幕に時計をくれた』という思い出として、一生大切にします」と感激。「ショウヘイ・オオタニより。リピートしましょう（連覇しましょう）」というメモも添えられており、「それがこのクラブハウス全員のメンタリティです」と結束を誓った。（Full-Count編集部）