球団カメラマンのジョン・スーフー氏が「アート・ショー」と題して投稿ドジャースの大谷翔平投手が24日（日本時間25日）、本拠地でのエンゼルス戦後に自身のインスタグラムを更新。顔が全く見えない漆黒のシルエット写真を投稿し、大きな話題を呼んだ。謎に包まれた写真。翌日には“撮影者”が判明し、斬新な演出にファンからは「びっくりした」と驚きの声が上がっている。大谷はオープン戦最終戦に今季初めてリアル二刀流とし