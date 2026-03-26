サンワサプライ株式会社は、DisplayPort Altmodeに対応したUSB Type-C搭載のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力できる変換アダプタ「AD-ALC8KHDR」を発売した。8K（7680×4320）/60Hz、4K（4096×2160）/120Hz解像度に対応しており色鮮やかで高精細なHDMI信号を出力できる。■Type-CポートをHDMIに変換して映像を出力映像出力に対応したType-Cポートを搭載しているパソコンや