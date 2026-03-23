お笑い芸人の大竹まことが同世代や全世代の男女に向けてお送りしているラジオ番組『大竹まことゴールデンラジオ』（文化放送・毎週月～金曜11:30～15:00）。3月23日の放送は、河出書房新社から発売中の『それでも希望は失わない! 「国境なき医師団」いのちの現場へ』の著者である国境なき医師団日本会長・中嶋優子氏をゲストに迎え、話を聞いた。 大竹「今回のご本は、『それでも希望は失わない!』。国境なき医