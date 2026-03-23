お笑い芸人の大竹まことが同世代や全世代の男女に向けてお送りしているラジオ番組『大竹まことゴールデンラジオ』（文化放送・毎週月～金曜11:30～15:00）。3月23日の放送は、河出書房新社から発売中の『それでも希望は失わない! 「国境なき医師団」いのちの現場へ』の著者である国境なき医師団日本会長・中嶋優子氏をゲストに迎え、話を聞いた。

大竹「今回のご本は、『それでも希望は失わない!』。国境なき医師団、この活動っていうのは、いろんな国の政府とか、そういうところにはあまり頼ってないんですか？

中嶋「活動資金は、ほぼ頼ってないです」

大竹「そうなの？」

中嶋「ちょっと年によって変わったりするんですけども、だいたい95%以上は、そういった政府拠出金に頼らずに、民間の皆さんの活動資金で成り立っています。そのことによって、忖度なしに活動や、現場で見たものも発信できる。そういった強みがあります」

大竹「そうですか。資金は足りているんですか？」

中嶋「そうですね。昨今の例えば人道援助への資金が減ってきた中で直接の影響は受けていないんですけれども、周りで普段一緒に活動しているような団体さんの活動資金が、やっぱり政府に頼っているような、ちょっと減ってきて。そのことによって、人道援助の需要が増えてきて、私たちがしっかりしないといけないってことで、人道援助はまだまだ足りていないので。そういう状態です」

大竹「でも、たまにテレビのニュースで現場を拝見すると、やっぱり薬が足りないだとか、器具とか、設備がちゃんと整ってないだとか言われてますよね」

中嶋「まさにそうでして、薬とか医療資材が足りないのももちろん、人々が回復するための水だとか食べ物、予防注射とか、そういったものも足りない。また、病院とか施設に対する攻撃とかも」

大竹「ありますよね。パレスチナなんかそうです。ガザ地区なんかはそうでしたよね」

中嶋「そうですね。需要はもう増える一方です」

大竹「いや、そうすると大変なお仕事で。で、そこの今、会長さんでいらっしゃる」

中嶋「はい」

大竹「会長！」

中嶋「（笑） ありがとうございます」

大竹「中嶋さんは会長でいらっしゃいますが、普段はアメリカで救急医・麻酔科医をしていて、DMATの隊員も務めています。すいません、DMATがわからないんですけど。DMAT、教えてください」

中嶋「DMATは日本でもあるんですけれども、災害とかそういったものが起きて、医療が急激に必要になったときに出動するチームです。アメリカでも、システムはかなり違うんですけれども、そういった災害対応のチームがあります。日本と違って国が管轄していて、州に災害があったときに州知事が国・連邦に出動要請して。医療が必要なところには各地域にスタンバイチームがありまして、それに登録をしていて。今まで1回しか出動したことないんですけれども、一応そのスタンバイチームには入っています」

大竹「いやでも、色んな地域に行ってらっしゃいますよね。中嶋さんが派遣でいった地域が、ナイジェリア、パキスタン、シリア、南スーダン、イエメン、イラク、ウクライナ、パレスチナ、ガザ地区、マラウイ、アフガニスタン、ヨルダン。これが2010年から2025年まで。一番最後はヨルダンということになってますね。現場は今、紛争の真っ只中にある地域ばっかりですね」

中嶋「そうですね。そういうところ、医療が足りていないところに入って行くのが国境なき医師団ですから、おのずとそういう活動が多くなります」

大竹「国境なき医師団の活動で、命と隣り合わせみたいな危険を感じたことはありますか？」

中嶋「一番あったのはガザでして。空爆がかなり近くまで来ていて。今夜、もしかしたらちょっと空爆で死んじゃうかも、なんて思ったときは、ガザではありました」