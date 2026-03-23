神戸の老舗ホットドッグ店で提供される規格外のフライドポテトが、Xでじわじわと話題を集めています。【写真】驚きのボリュームのポテト！"狂気のフライドポテトマニア"として知られるポテトマン山下さん（@potatomanjapan）の投稿がきっかけでした。投稿写真には、見慣れたファストフードのイメージを軽く超えてくる、圧倒的なボリュームのポテト。「マクドナルドのLサイズの2〜2.5倍」とも表現されるそのサイズ感は、思わず二度