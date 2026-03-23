23日朝、東京・八王子市の交差点で車6台が絡む事故があり6人がケガをしました。事故を起こしたとみられる高級外国車「ベントレー」の運転手が逃走したとの情報もあり、警視庁が確認を進めています。警視庁などによりますと、23日午前8時前、八王子市暁町の交差点で、車6台が絡む事故がありました。この事故で6人がケガをして、2人が病院に搬送されましたが、いずれも軽傷だということです。事故を起こしたとみられるのは黒色の高級