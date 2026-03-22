糖質を摂り過ぎたり不足したりするとどうなる？メディカルドック監修医が、過剰摂取による眠気や不足による集中力低下などの症状を詳しく解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『「糖質の一日の摂取量」はご存知でしょうか？不足すると現れる症状も管理栄養士が解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修管理栄養士：流田 春菜（管理栄養士） 特別養護老人ホーム、老人保健