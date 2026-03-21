大谷はWBC後初の打者での実戦ドジャース・山本由伸投手は20日（日本時間21日）、アリゾナ州グレンデールで行われたパドレスとのオープン戦で先発し、5回3安打無失点と好投した。チームも勝利し、シーズン前のラスト登板を白星で飾った。「1番・指名打者」で出場した大谷翔平投手は3打数無安打で途中交代した。気温38度の酷暑の環境だったが、エースの投球に一切の影響はなかった。初回は3者連続空振り三振。2回は連打とパスボ