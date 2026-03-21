大谷はWBC後初の打者での実戦

ドジャース・山本由伸投手は20日（日本時間21日）、アリゾナ州グレンデールで行われたパドレスとのオープン戦で先発し、5回3安打無失点と好投した。チームも勝利し、シーズン前のラスト登板を白星で飾った。「1番・指名打者」で出場した大谷翔平投手は3打数無安打で途中交代した。

気温38度の酷暑の環境だったが、エースの投球に一切の影響はなかった。初回は3者連続空振り三振。2回は連打とパスボールで1死二、三塁としたが、2者連続で空振り三振に仕留めた。3回は2三振を奪い、4回は遊ゴロ併殺打に抑えるなど3人で片付けた。5回も三ゴロ併殺打で締めた。

5回68球（ストライク44球）を投げ、7奪三振1四球、3安打無失点。最速97.4マイル（約156.8キロ）だった。スプリット、カーブ、スライダーなど持ち球をしっかり使い分け、26日（同27日）の本拠地・ダイヤモンドバックス戦での開幕投手に向け、順調な仕上がりを見せた。

この試合では大谷がワールド・ベースボール・クラシック（WBC）後、初となる打者での実戦となった。第1打席は三飛、第2・3打席は三振に打ち取れて3打数ノーヒット。6回に第4打席が回ってきたところで交代を告げられた。

試合は、2回にミゲル・ロハス内野手が左翼線へ適時二塁打を放ってドジャースが先制。5回は押し出し四球などで2点を加えた。6回に守護神候補のエドウィン・ディアス投手がラモン・ロウレアーノ外野手に2ランを浴びるも逃げ切った。（Full-Count編集部）