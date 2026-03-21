神村学園が2-0で横浜に勝利…3回に流れた応援歌が話題新たな“魔曲”が誕生か。第98回選抜高校野球大会は20日、大会第2日が行われ、第2試合で神村学園（鹿児島）が昨春の選抜大会王者・横浜（神奈川）に2-0で勝利した。唯一得点が生まれた3回には、野球応援ではあまり聞きなれない応援歌が流れ、「逆に何で今までなかったんだろ」「これはいいな」と反響を呼んでいる。一塁側スタンドから重低音が響き渡った。3回の攻撃でチャ