ヴァイオリニストの高嶋ちさ子が２０日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」に出演。「ビートルズの日本での仕掛人」として知られる父・弘之氏の逸話を語った。ビートルズの来日から今年で６０周年という話題になり、高嶋は「うちに生写真がありますよ、ビートルズの」と振り返った。弘之氏はレコード会社のディレクターとして、ビートルズを担当。来日にもかかわっていたそうで、高嶋は「日本でまだそんなに有名じゃなかっ