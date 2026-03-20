20日朝、大分市の寒田川で、男性が意識不明の状態で浮いているのが見つかり、その後、死亡が確認されました。 【写真を見る】「川に人が浮いている」通行人が発見、70歳男性が死亡首に裂かれたような傷大分 20日午前7時頃、大分市寒田の三栄橋付近で通行人から「川に人が浮いている」と110番通報がありました。 警察によりますと、男性は水深30センチから50センチの川にうつぶせの状態で浮いていて、病院に運ばれましたが、