3月19日（日本時間20日未明）、米ワシントンで行われた日米首脳会談。会談冒頭、高市早苗首相（65）は「世界中に平和と繁栄をもたらせるのはドナルドだけ」とトランプ大統領（79）を持ち上げ、トランプ氏も混迷を極める中東情勢をめぐって、「日本は責任を果そうとしている。NATO（北大西洋条約機構）とは違う」と日本に一定の評価を与えた。会談に先立って、トランプ氏は日本などの同盟国に対し、事実上封鎖されているホルムズ海