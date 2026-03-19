人気ロックバンドの「氣志團」の綾小路翔（49）が、18日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）にゲスト出演。大物ミュージシャンとの交流を語った。2003年に地元・千葉県木更津市で開催し、4万人を動員した「氣志團万博」は、12年にフェス方式にバージョンアップ。17年にはシンガーソングライターの山下達郎も出演した。その経緯について、綾小路は“音楽オタク”の山下の素顔に触れながら「たまた