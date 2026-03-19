ハーパーは試合後にベネズエラ代表選手を祝福した■ベネズエラ 3ー2 米国（日本時間18日・マイアミ）日本ファンの心をうった。第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の決勝が17日（日本時間18日）、米フロリダ州のローンデポパークで行われ、米国代表はベネズエラ代表に2-3で敗れた。無念の2大会連続準優勝となったなか、8回に一時は同点となる2ランを放っていたブライス・ハーパー内野手の行動が話題となっている。