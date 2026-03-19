2025年12月、北海道北見市で女性が男に雪山に押し倒され、無理やりキスをされた不同意わいせつ事件で、北見警察署は2026年3月18日、旭川市に住む会社員の男（32）を逮捕しました。男は2025年12月21日午後4時半ごろ、北見市美芳町7丁目の歩道上で、20代後半の女性にわいせつな行為をした疑いが持たれています。警察によりますと、当時女性が歩道を歩いていたところ、男が後ろから追いかけながら声をかけました。その後、男は突然女