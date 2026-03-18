「メディアで報道されていることが全てではありません」自らを「限界国境系YouTuber」と称し、辺境地や国境エリアを取材する人気YouTuber・SUこと陶山健人氏は、著書『世界史の食べ歩き方』の中で、日本人がほとんど訪れることがない場所のリアルな日常を余すことなくつづっています。今回は本書から一部抜粋し、日本にとっては身近な国「アメリカ」の滅入るような物価高に関する本音トークを紹介しましょう。【画像】大谷の大好物