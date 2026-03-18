ヒップホップグループ・RIP SLYMEが22日、活動を休止する。休止を控え、メンバーのILMARIとRYO-Zが18日、東京・渋谷のGALLERY X BY PARCOで行われた書籍『風とリップ展』内覧会に登場。20〜22日に行われる休止前最後のライブに向けた思いを語った。【写真】わちゃわちゃ！楽しそうなRIPSLIMEメンバーたちRIP SLYMEは1994年に結成され、2001年にメジャーデビュー。17年4月にSUが活動休止（その後脱退）、同9月にPESが脱退した後