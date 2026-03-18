DREAMS COME TRUE中村正人（67）が17日夜、同バンドスタッフの公式Xアカウントを更新。自身の個人Xアカウントが凍結されたことを報告した。中村は、バンドスタッフの公式Xに「中村正人です私のアカウントが凍結されたので、ここからポストします。私のポストの時は最初に『中村正人です』と表記します。スタッフの時は『スタッフです』と表記します。このタイミングでこんなことが起きるなんて驚きましたが乗り越えるしかござい