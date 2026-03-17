森下の写真を投稿した吉田正尚野球日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝・ベネズエラ戦に5-8で敗れ、初めて4強に残ることができなかった。今大会で打率.375、2本塁打と活躍した吉田正尚外野手（レッドソックス）が自身のインスタグラムを更新。自身の投稿であるにもかかわらず、ある1人の“NPB戦士”の写真を掲載し、ファンの間で話題を呼んでいる。吉田は15日（