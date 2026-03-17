森下の写真を投稿した吉田正尚

野球日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝・ベネズエラ戦に5-8で敗れ、初めて4強に残ることができなかった。今大会で打率.375、2本塁打と活躍した吉田正尚外野手（レッドソックス）が自身のインスタグラムを更新。自身の投稿であるにもかかわらず、ある1人の“NPB戦士”の写真を掲載し、ファンの間で話題を呼んでいる。

吉田は15日（同16日）にインスタグラムを更新し、「悔しい結果に終わってしまいました。関係者の皆様ありがとうございました。シーズンは今から始まるので切り替えて準備していきます」と決意を綴り、4枚の写真を投稿した。

1、2枚目はチームの写真、3枚目は入場時の自身の姿だった。そして、最後に添えられた4枚目は、森下翔太外野手（阪神）がベネズエラ戦で本塁打を放った瞬間の写真だった。森下は準々決勝で負傷した鈴木誠也外野手（カブス）に代わり途中出場し、3回に一時勝ち越しとなる3ランを放ち、大舞台で強烈なインパクトを残していた。

吉田はメジャーリーガーとして主軸を担い、森下は国内組の若手として死力を尽くした。自身のアカウントの最後に、あえて後輩の雄姿を載せた吉田。大舞台で結果を残した森下への無言の称賛とエールが込められているような粋な計らいだった。

この投稿に、日本のファン、特に阪神ファン（虎党）からは歓喜の声が上がっている。SNS上には「なんか嬉しいし、泣ける」「吉田正尚、インスタの最後森下の写真なの嬉しいな」と感激のコメントが続出。海を越えた先輩後輩の絆を感じさせる投稿に「いい写真」と胸を打たれるファンが相次いでいた。（Full-Count編集部）