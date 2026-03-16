ＷＢＣ日本代表は準々決勝で無念の敗退が決まり、決戦の舞台となったマイアミで解散し、井端弘和監督（５０）らＮＰＢ勢は１６日午後に帰国した。一方、ＭＬＢ球団に所属する選手たちは順次、各チームに合流する。今大会で野手に専念した大谷翔平（３１）もドジャースに戻ることになるが、大舞台でも圧倒的な打撃は健在だった。４試合に出場して打率４割６分２厘、３本塁打、７打点、ＯＰＳ１．８４２を記録。悔しい結果に終わ