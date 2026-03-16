3年前、埼玉県飯能市で親子3人が殺害された事件で、殺人などの罪に問われている男に対し、さいたま地裁はさきほど、無期懲役を言い渡しました。斎藤淳被告（43）は2022年12月、近所の住宅に住んでいたアメリカ国籍のビショップ・ウィリアム・ロス・ジュニアさん（69）と妻の森田泉さん（68）、長女のソフィアナ恵さん（32）の3人をおので殴り殺害した罪などに問われています。斎藤被告はこれまでの裁判で、事件について「知らない