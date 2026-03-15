「秋篠宮家は贅沢」「天皇一家は質素」――。同じ皇室でありながら、なぜここまで評価が分かれてしまったのか。その分岐点としてしばしば語られるのが、小室圭さんと眞子内親王の結婚をめぐる一連の報道だった。【皇族グラビア】「秋篠宮家はぜいたく」「天皇一家は質素」は本当か…日本のロイヤルファミリーの写真をすべて見る【美しいドレス姿も】皇族をめぐる“メディアの報じ方”を、令和の皇室事情に詳しいジャーナリストの