愛知県稲沢市の愛知啓成高校の寮で、生徒11人が下痢などの症状を訴え、県はノロウイルスによる食中毒と断定しました。愛知県によりますと、稲沢市の愛知啓成高等学校真和寮で、今月11日夜から12日朝にかけて、寮で食事をした男子生徒11人が下痢や腹痛などの症状を訴えました。連絡を受けた保健所が調査したところ、生徒4人と、調理担当者1人の便からノロウイルスが検出されたということです。生徒らはいずれも軽症で、全員