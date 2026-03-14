ソトは韓国戦で気迫のヘッドスライディングで生還ドミニカ共和国代表は13日（日本時間14日）、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝で韓国代表に10-0の7回コールドで圧勝した。中心選手のフアン・ソト外野手（メッツ）は気迫溢れる走塁で生還するなど、伸び伸びとプレーする姿が目立っている。3回に中前打で出塁したソトは、続くゲレーロJr.の二塁打で一気に生還。決死のヘッドスライディングで追加点をもぎ取