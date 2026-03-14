ソトは韓国戦で気迫のヘッドスライディングで生還

ドミニカ共和国代表は13日（日本時間14日）、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝で韓国代表に10-0の7回コールドで圧勝した。中心選手のフアン・ソト外野手（メッツ）は気迫溢れる走塁で生還するなど、伸び伸びとプレーする姿が目立っている。

3回に中前打で出塁したソトは、続くゲレーロJr.の二塁打で一気に生還。決死のヘッドスライディングで追加点をもぎ取った。捕手のタッチをかいくぐり、体を捻りながら右手でホームベースに触れた。

ユニホームは泥だらけ。感情むき出しで、毎試合後、勝利には仲間とともに大はしゃぎしている。

ソトといえば2024年オフに大谷を上回る史上最高額となる15年総額7億6500万ドル（約1219億円）でメッツに入団。2025年は打率.263、43本塁打、105点と活躍しているが、WBCでみせている献身的、かつハツラツとしたプレーにファンは注目している。

SNS上には“見慣れぬ姿”に「メッツでプレイしてる時より楽しそう」「メッツにいるときよりもエゴがないしオーラを感じる」「よっぽど伸び伸びしている」「別人なくらい楽しそう」「ハッスルしまくってて草」といったコメントが寄せられている。

ドミニカ共和国は15日（日本時間16日）に準決勝で米国代表と対戦する。（Full-Count編集部）