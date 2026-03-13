アメリカ・イスラエルによるイラン攻撃を機に中東情勢が悪化する中、中東を拠点とする航空会社の発着便が数日にわたって大量欠航し、日本人旅行者にも影響が出た。現地で延泊やルート変更などを強いられた人も多いが、旅行保険は基本的に「戦争」は補償対象外。海外旅行中に戦争やテロなどの有事が起こった際にどうすればよいか、また事前にできる心構えなどを、海外旅行ガイドが解説する。【投稿】有事の際の航空・旅行会社の「対