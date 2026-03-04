サンワサプライ株式会社は、パソコンを使わずにUSBメモリやSDカードのデータを再生できるメディアプレーヤー「MED-PL2K103（VESAマウント）」「MED-PL4K105（4K対応）」を発売した。映像出力はHDMI、RCAコンポジットの２種類に対応している。付属のHDMIケーブル、RCAコンポジットケーブルで出力できる。タイマー機能やオートプレイ機能を搭載し、テレビやプロジェクターでの手軽な映像再生を可能にする。デジタルサイネージや店舗