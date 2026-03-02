2月中旬になると増えるのが花粉や黄砂、PM2.5のニュースです。ドライバーの中には、ふと、マイカーを見た時に、ボディーやガラスが花粉や黄砂などで汚れていて、うんざりするという人もいると思います。実は、洗車には季節ごとに適したタイミングがあるということです。そこで、ドライブスルー洗車「D-Wash」を運営する大和ハウスパーキング（東京都港区）の事業統括本部経営企画課・課長の宮田一也さんに洗車に適した季節などに