「国際交流試合、台湾１−６日本ハム」（２７日、台北ドーム）心地よいムードに乗せられて、今年も日本ハム・万波中正外野手のバットが火を噴いた。３点リードの五回１死一塁。初球の低めカーブを巧みにすくい上げた。大歓声の中、美しい放物線は中堅左に着弾。大好きな台湾で２年連続となるアーチは、昨年からなんと３戦連発だ。「僕もちょっとビックリしてます」と笑みが浮かんだ。やはり「万波中正」の活躍が約束された土