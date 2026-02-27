今回、Ray WEB編集部は友だちについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公・優佳には真凜という、キラキラ系女子の友だちがいます。ある日の下校時、優佳は真凜を見かけて声をかけようとすると、彼女がおじさんと一緒にいるところを目撃してしまいます。このあと衝撃の真実が……！？原案：Ray WEB編集部作画：70もるライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖「なんか面