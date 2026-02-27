食品会社大手のニッスイは、3万袋以上の冷凍枝豆商品を回収すると発表しました。回収の対象となっているのは、原産国が中国で、賞味期限が2027年4月19日および20日の「塩あじえだ豆ボリュームパック」、3万3576袋です。回収の理由は、保健所の検査で、カビを防ぐために使用されている農薬「ピラクロストロビン」について基準値を超える量が検出されたためとしています。原因については、原産国の中国で聞き取り調査などをした結果